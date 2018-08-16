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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

С завтрашнего дня вместо 18-го трамвая будет работать автобус под аналогичным номером

Категория: Новости


С завтрашнего дня вместо 18-го трамвая будет работать автобус под аналогичным номером

  Об этом нашему корреспонденту сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».

Автобус будет максимально повторять направления движения трамвая за исключением тех участков, где организовано одностороннее движение – по Сегедской между четвертой и второй станциями Большого Фонтана и участка между четырнадцатой и двенадцатой станциями Большого Фонтана –в направлении к центру города.

Автобус будет перевозить бесплатно все категории льготников, однако для всех остальных стоимость проезда будет составлять 7 гривен.

По данным корреспондента сайта, на маршруте будут задействованы не менее шестнадцати автобусов, поэтому промежутки между ними будут не более, чем между трамваями.



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