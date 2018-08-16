В Одесской области у пьяной матери полиция забрала неухоженного младенца

У малышки врач обнаружила кожные покровы по всему телу красного цвета, покрытые прыщами и ранами.

В одном из сел Подольского района Одесской области правоохранители отобрали у горе-матери четырехмесячного ребенка. Об этом передает пресс-служба полиции.

Правоохранителям позвонила местный фельдшер. Врач пожаловалась, что не может попасть в дом местной жительницы для проведения патронажного осмотра четырехмесячной девочки.

К горе-матери поехали сотрудники полиции и службы по делам детей района.

Приехав на место, они увидели, что мать младенца находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок лежал голодный и неухоженный.

В малышки врач обнаружила кожные покровы по всему телу красного цвета, покрытые прыщами и ранами. Чиновники приняли решение немедленно изъять ребенка и поместить в больницу.

Как выяснилось, у этой женщины есть еще шестеро детей.

"Данная гражданка уже лишена родительских прав на шестерых детей. Сейчас она привлечена к ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав и на этого ребенка", - сообщил начальник Подольского ОП Николай Песчанский.