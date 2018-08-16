В Суворовском районе пьяный водитель убегая от патрульных, протаранил авто и перевернулся

Инцидент случился сегодня ночью в Суворовском районе города, передает пресс-служба Патрульной полиции Одессы.

Подозрение патрульных вызвал автомобиль Renault, поскольку водитель поехал на красный сигнал светофора. На требования правоохранителей правонарушитель не реагировал.

Позже во время движения по улице Паустовского водитель не справился с управлением, в результате чего врезался в припаркованный грузовик. От удара иномарка перевернулась.

В ДТП никто не пострадал.

Правоохранители задержали водителя, при этом заметили, что он имеет признаки алкогольного опьянения.

На нарушителя составили административные материалы по статьям КоАП - 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств), 122-2 (невыполнение водителем требований об остановке) и 130 (управление транспортом в состоянии опьянения).

Также в патрульной полиции отметили, что в мае текущего года на 37-летнего мужчину уже составляли административные материалы за то, что он водил авто в нетрезвом виде.