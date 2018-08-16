Школьница из Одессы заняла второе место на Международной олимпиаде по географии

Десятиклассница Одесской специализированной школы № 35 Варвара Чернова привезла серебряную медаль Международной олимпиады по географии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Соревнования проходили с 7 по 17 августа в таиландском городе Канчанабури между 156 школьниками из 39 стран.

Также отмечают, что третье место занял десятиклассник из Ровненской области Егор Грушевый.

Участники состязания выполняли теоретические и практические задачи о географической оболочке Земли: геосфере, гидросфере, атмосфере и архивированию. Также проводился конкурс исследовательских проектов между группами, которые сформированы из участников разных стран.