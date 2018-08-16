В Великомихайловском районе мужчина хранил незарегистрированное оружие и патроны к нему

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Во время профилактических отработок правоохранителям поступила информация о подозрительном мужчине, вооруженном ружьем. Проведя следственные действие полицейские узнали, что заявленный — 58-летний мужчина, живет в районе. Инспекторы отправились по месту жительства к подозреваемому и в ходе обысков нашли не только охотничье ружье, но и полсотни патронов к нему. Обнаруженное отправили на экспертизу в специальный центр.

Во время допроса мужчина рассказ, что оружие и патроны он нашел в альфатере и решил оставить себе для самозащиты.

Ведется досудебное расследование в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Мужчине светит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Отметим, если вы добровольно принесете оружие и прочие опасные вещества и устройства, вы освобождаетесь от уголовной ответственности.