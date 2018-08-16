Глеб Милютин: с начала года налогоплательщикам Одесской области возместили 800 млн грн. налога на добавленную стоимость

За январь - июль 2018 года плательщикам Одесской области возместили 812 млн грн налога на добавленную стоимость, что более чем в два раза превышает сумму возмещенного НДС за семь месяцев 2017 года (381 млн грн). В июле 2018 року сумма возмещенного НДС составила 200 млн грн,

- проинформировал начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

Положительная динамика возврата налога на добавленную стоимость стала результатом эффективной работы Системы автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени риска (СМКОР), что позволяет блокировать регистрацию рисковых налоговых накладных в электронном реестре возмещения НДС, функционирующем в открытом режиме.

Сегодня процесс администрирования и возмещения налога на добавленную стоимость является автоматическим и прозрачным, что исключает любые возможности манипуляции с возмещением НДС. Кроме того, ГУ ГФС в Одесской области уделяет большое внимание разъяснению особенностей работы с СМКОР во время встреч с бизнесом. Благодаря этому количество приостановленных системой накладных в Одесском регионе на сегодня составляет 0,15%, что в два раза меньше, чем в целом по Украине,

- подчеркивает Глеб Милютин.

Руководитель также сообщил, что на протяжении января-июля текущего года в бюджет направлено 2,3 млрд грн налога на добавленную стоимость, что на четверть, или даже на полмиллиарда превышает поступления НДС в январе-июле прошлого года.