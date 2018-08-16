Пятидесятилетнему одесситу, облившему ребенка кислотой, грозит до семи лет лишения свободы

По информации ГУНП, пятидесятилетний мужчина, проживающий на Французском бульваре, 15 августа распылил в сторону ребенка своих соседей, который шумел под его окнами неизвестное вещество. От которого у ребенка возникли ожоги на теле и он был госпитализирован в ожоговое отделение.

В полицию обратилась мать ребенка и уже час спустя злоумышленник был задержан. Он взят под стражу. По факту содеянного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 (хулиганство). Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

По информации корреспондента сайта, степень жесткости наказания будет напрямую зависеть от состояния здоровья ребенка.