В Одессе появилось два десятка новых участковых

Сразу двадцать молодых полицейских приняли присягу и приступили к исполнению служебных обязанностей.

По информации ГУНП, присягу принимал лично начальник ГУНП Дмитрий Головин. Который, обращаясь к новым сотрудникам, потребовал, чтобы они «…не обращая внимания на обстоятельства, относились к гражданам с уважением и пониманием и действовали в соответствии с законом!»

В числе полицейского пополнения шестнадцать парней и четыре девушки. Они будут работать участковыми инспекторами.