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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одессе появилось два десятка новых участковых

Категория: Новости


В Одессе появилось два десятка новых участковых

  Сразу двадцать молодых полицейских приняли присягу и приступили к исполнению служебных обязанностей.

По информации ГУНП, присягу принимал лично начальник ГУНП Дмитрий Головин. Который, обращаясь к новым сотрудникам, потребовал, чтобы они «…не обращая внимания на обстоятельства, относились к гражданам с уважением и пониманием и действовали в соответствии с законом!»

В числе полицейского пополнения шестнадцать парней и четыре девушки. Они будут работать участковыми инспекторами.



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