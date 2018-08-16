21-23 сентября артисты мирового уровня представят авторские программы на международном джазовом фестивале Odessa JazzFest

С 21 по 23 сентября 2018 года в Одессе состоится XVIII международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest.

Музыкальный праздник пройдет при поддержке Одесского городского совета.

Участники из 10 стран – артисты мирового уровня, приглашенные при содействии посольств и культурных центров стран Европы и Азии – представят одесской публике свои авторские программы на постоянных фестивальных площадках: в Городском саду (в формате open-air) и Одесской филармонии.

В параллельной программе фестиваля – лекции, мастер-классы и джем-сейшны с участием гостей Odessa JazzFest.

21 сентября концерт откроет литовско-украинско-испанский проект: вместе с секстетом #LT100 jazz band, созданным специально ко дню восстановления независимости Литвы, выступят две вокалистки – украинка Анастасия Букина и испанка каталонского происхождения Сандра Карилло.

Продолжат программу первого дня лирический дуэт Claire Parsons Duo (Люксембург – Израиль) и два сольных сета: от украинского исполнителя на уникальной для джаза балалайке Дениса Кинчева и чешского барабанщика-экспериментатора Павела Файта.

После камерного звучания и сольных импровизаций зрители смогут насладиться игрой украинцев в составе Subbotin Band (лидер – одесский саксофонист Олег Субботин).

22 сентября музыкальную эстафету продолжит секстет Lithuanian Trombone Project с 5 тромбонистами в составе. В этот же день своим мастерством публику удивит греческий Palette Ensemble/Sokratis Votskos Quartet.

Завершит программу второго («экспериментального») дня фестиваля южнокорейский проект Kim Yong Woo & HG FunkTronic.

23 сентября Odessa JazzFest продолжится выступлением разноплановых трио. Примечательно, что в составе каждого из них есть украинцы: это и австрийский проект Kusimanten, и немецкое Contrast Trio, и трио Алексея Петухова, участники которого предложат публике стилевой микс в формате «Классика и джаз». Ансамбль представит авторское прочтение цикла «Времена года» П.И. Чайковского.

Традиционно фестивальные дни завершатся джем-сейшнами в клубе «Ай лав ю, Петрович» с участием хедлайнеров фестиваля.