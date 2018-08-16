Сегодня спасатели проводили учения в Одесской филармонии

Сегодня сотрудники ГУ ГСЧС в Одесской области проводили учения — полсотни спасателей тренировались ликвидировать пожар в культурно-зрелищных учреждениях.

Согласно легенде, условное происшествие случилось на сценической части Одесской областной филармонии. Это место выбрали не зря — в зале могут одновременно находится до тысячи зрителей.

Прибывшие на место вызова спасатели установили местонахождение персонала и организовали его эвакуацию.

С условным огнем боролись 50 сотрудников ГСЧС и 10 единиц пожарно-спасательной техники.