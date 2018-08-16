Одесский припортовый завод планирует возобновить работу в конце сентября

Об этом в комментариях в социальной сети Facebook написал первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

"Запуск планировался на сентябрь, мы рассчитывали на начало сентября но реалии говорят, что это будет конец сентября", – написал он.

По его словам, ОПЗ уже подписал договор с ООО "Либерти газ" (Киев), которое уже выплатило заводу большую часть аванса.

Как сообщалось, в июле ОПЗ выбрал ООО "Либерти газ" (Киев) победителем конкурса на поставку природного газа для переработки по договору давальческого сырья.

Ранее ОПЗ объявил процедуру поиска партнера для заключения контракта по переработке природного газа в аммиак и карбамид по давальческой схеме.

30 апреля ОПЗ полностью остановил работу из-за прекращения поставок газа. Причина – получение уведомления от "Укртрансгаза" о нарушении компанией "Всеукраинская Энерго Компания" условий договора транспортировки газа на ОПЗ и приостановке подачи газа на завод.

В 2017 году ОПЗ, согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократил убыток в 2,6 раз, или на 2 370,410 млн грн., до 1 464,021 млн грн., по сравнению с 2016 годом.

Фонд государственного имущества планировал провести приватизацию ОПЗ в мае 2018 года. ОПЗ специализируется на производстве аммиака и карбамида, перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.