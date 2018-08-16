В июле-августе 2018 года 7 несовершеннолетних заключенных СИЗО получили телесные повреждения

Полиция открыла уголовные производства по фактам получения телесных повреждений несовершеннолетними заключенными в следственных изоляторах Одессы и Черниговской области. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он уточнил, что в этих изоляторах в июле-августе 2018 года 7 несовершеннолетних заключенных получили телесные повреждения. В связи с этим в учреждениях проведена проверка соблюдения требований закона о предварительном заключении.

Проверяющие установили, что в Одесском учреждении исполнения наказаний № 21 не обеспечена надлежащая охрана, режим, условия содержания, санитарно-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание заключенных под стражу подростков.

В ходе проверки обнаружены запрещенные предметы и незафиксированные татуировки у несовершеннолетних. ГПУ инициировала служебное расследование по этим фактам.

По фактам получения телесных повреждений открыты производства по 1 ст. 120 (доведение до самоубийства) и ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК.

Представитель омбудсмена выявил в Лукьяновском СИЗО "многочисленные факты жестокого или унижающего достоинство обращения с заключенными".