Пенсионерка сбившая насмерть пешеходов останется под стражей

Подсудимая, которой светит лишение свободы, обратилась в апелляционный суд с целью изменить решение суда и меру пресечения.

Приморский суд продолжил содержание пенсионерки под стражей на 60 дней, так как расследование требует большое количество информации и сбора доказательств. Тем временем подсудимая обратилась в апелляционный суд. По аргументам адвоката пожилая женщина не собирается скрываться от следствия, у неё слабое здоровье и множество болезней, которые требуют постоянного лечения. Донося эти доводы до суда обвиняемая надеялась отменить решение суда и изменить меру пресечения. Однако суд не согласился и все решения остались в силе.

Женщину продержат под стражей до 28 сентября.

Напомним, в июне этого года пенсионерка сбила женщину и маленького ребенка на пешеходном переходе. Пострадавшие погибли от полученных травм. За преступление по ч. 3 ст. 286 нарушительнице светит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет.