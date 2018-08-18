Если мусоровывозящие компании в кратчайшие сроки не установят контейнера для раздельного сбора мусора, город найдет себе других партнеров

Об этом было заявлено на совещании в мэрии.

Ведь после утверждения новых, увеличенных тарифов на вывоз мусора возможности для установки таких контейнеров у компаний есть. К тому же это было прописано в соглашении. Поэтому если реальные шаги в этом направлении не будут приняты в кратчайший срок, то город будет искать других партнеров, которые готовы соответствовать современным требованиям к сбору ТБО.

К тому же именно раздельный сбор мусора является залогом возможности его дальнейшей переработки.