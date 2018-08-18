Долги населения многоквартирных домов за газ должны быть погашены не позднее сентября

Такая задача поставлена городским руководством. Как отметил первый вице-мэр Анатолий Орловский, решение этой задачи имеет важнейшее значение для своевременного начала отопительного сезона. Поскольку без погашения задолженностей город может попросту не получить номинацию на газ.

В домах коммунальной собственности этим вопросом будут заниматься коммунальщики. А вот что касается ОСМД, то компенсацию задолженностей должно обеспечить их руководство.

Город готов оказать консультативную помощь руководству ОСМД в этом вопросе, но долги должны оплачивать те, кто их накопил.

Отметим, что, по словам первого вице-мэра Анатолия Орловского, долги ОСМД за газ составляют около двух миллионов гривен.