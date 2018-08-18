В Одесской области украинские военные испытали крылатую ракету собственного производства

По информации руководителя СНБО Александра Турчинова, на юге Одесской области прошли испытания новой отечественной крылатой ракеты «Нептун». Испытания проводились на дистанции сто километров, что составляет лишь треть от ее проектных возможностей.

По словам Александра Турчинова, испытания прошли успешно. Так что, по его убеждению, «…украинские ракеты способны обеспечить надежную оборону черноморского и Азовского побережья и поражать вражеские плавсредства даже на базах их базирования. Кроме того, с помощью таких ракет могут уничтожаться и инфраструктурные объекты, включая стратегические мосты и паромные переправы. В случае использования их для агрессии против нашего государства!»