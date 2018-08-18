АНОНС Слова № 33 (1310) 2018 ВИДЕО

У православных христиан начался Успенский пост – кульминация лета, две недели духовной и телесной подготовки к одному из самых любимых в народе праздников – Успению Пресвятой Богородицы.

Успенский пост строгий, никакую животную пищу и даже рыбу во время этого поста не едят. Он всегда длится ровно две недели, начинается 14, а завершается 28 августа, в праздник Успения.

Еще одно название Успенского поста — «Спасовка», так как на него приходятся два любимых народом праздника — Происхождение честных древ Животворящего Креста (14 августа) и Преображение Господне (19 августа), получившие в народе названия медовый и яблочный Спас.

Подробно об Успенском посте, праздниках и народных традициях, с ними связанных вы можете прочитать в материале Дарины Чайквской.

Колонка редактора посвящена недавним румынским событиям. «Полезный румынский опыт», - так она называется.

«Революции делаются в столицах и Румыния не исключение. – пишет автор. - Протесты на самом деле начались еще в январе 2017 года через несколько дней после присяги социал-демократического правительства. А формальной причиной их стало намерение правительства помиловать осуждённых по ряду статей уголовного кодекса, в том числе по статьям о коррупции и превышении полномочий».

Раскачивание ситуации идет ритмично по отлаженной схеме цветных революций, но не без интересных инноваций, - утверждает автор. Так и что же это за инновации, хотелось бы знать.

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В перовую очередь это переключение системы внешнего управление с элиты на низовой уровень. Требование отдать треть парламентских мест под диаспору, создает очень интересную конфигурацию внешнего управления страной. Осуществляется она не через элиту, как раньше, а через низовой уровень. Это опора на низовой уровень, состоящая из иностранных граждан, заведенных в парламент. В результате получаются отличные агенты влияния, объективно не способные играть свою игру в большой политике в силу низкого их социального статуса, что позволяет внешним силам создавать критическую ситуацию для любой власти. Элементы такой работы имели место всегда мы помним сомнище грантоедов, устраивающих уличные протесты, но здесь кардинально меняются акценты. Площадка для шантажа переносится с площадей в парламент.

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Антон Кравчик в своей статье «Закон о нацбезопасности: шаг к узурпации власти?» анализирует новый закон и его возможные последствия.

«Новый закон о национальной безопасности поддерживают все партнеры Украины по Североатлантическому Альянсу». Об этом на своей странице в Facebook 13 августа написал Президент Украины Петр Порошенко. И, собственно говоря, уже сам этот факт внушает опасения. Так какие же подводные камни таит в себе новый закон?

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Подводные камни все те же. В смутные времена происходит броуновское движение полномочий от одной госструктуры к другой – как правило вновь созданной. Американцы сформулировали принцип сдержек и противовесов в осуществлении государственной политике, так вот сейчас они хаотически нарушаются, приводя к различного рода дисбалансам эти дисбалансы ситуативно кому-то выгодны кому-то нет, вот собственно говоря и все! Автор же утверждает, что происходит процесс узурпации власти, прикрываемый имитацией евро интеграции, его оценка событий такова.

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В этом номере выходит продолжение статьи Никиты Додона «Дефолты и девальвация – не «конец света»: готовьтесь пережить без паники». А вам как кажется – все эти очередные встряски в виде дефолтов, девальваций и постоянного повышения цен на все мы переживем? Есть еще у украинского народа запас прочности, чтобы терпеть. Впереди зима, очередной отопительный сезон...

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Дефолты и девальвации неотъемлемая часть эксплуатации страны ее хозяевами все это безобразие является ничем иным, как отъемом средств граждан, которые должны платить хозяевам страны за право проживать на их территории при этом необходимо не забывать о постоянно растущих тарифах на все. И это при том, что новые технологии делают буквально все товары и услуги намного доступнее, то есть по логике вещей все должно дешеветь, а мы наблюдаем рост цен и на их фоне рост богатств отдельных граждан и знатных семей.

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 6 по19 сентября, чтобы обсудить с руководством страны вопросы экономической политики и предоставление очередного транша финансовой помощи. «Ад следует за ними» или МВФ в современном мире». С таким пугающим заголовком выходит в номере еще одна статья Антона Кравчика, посвященная МВФ.

И зачем это Кравчик нас так пугает? Неужели действительно МВФ такая страшная организация? Многие люди наоборот видят в ней спасение…

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МВФ это власть пряника, при этом пряник выдается под жесткие условия. Система выстроена таким образом, чтобы сторона, поучающая финансовую помощь, деградировала структурно и никогда бы не смогла бы получить устойчивое развитие. Цель - избежать равноправия в торговле с развитыми странами тем самым сохранив их доминирующее положение в мире. Все это, разумеется, делается под вывеской гуманизма, а давление и вмешательство во внутренние дела реципиента прикрывается необходимостью финансовой дисциплины. В книге Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы» подробно об этом рассказывается из первых уст.