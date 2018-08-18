Аграрии Одесской области констатируют существенное уменьшение сбора картофеля и овощей

В 2018 году в Одесской области собрали на 38,7% меньше картофеля и на 28,3% меньше овощей открытого грунта, чем год назад.

Об этом сообщает региональное управление статистики.

По данным ведомства, по состоянию на 1 августа в регионе собрали 353,7 тысячи центнеров картофеля и 759,6 тысяч центнеров овощей. Также аграрии региона собрали 34,7 миллиона центнеров зерна, что на 4,3% меньше, чем в 2017 году.

Для сравнения, к 1 августа 2013 году в Одесской области собрали 1 миллион 165 тысяч центнеров картофеля (т.е. более чем в три раза больше, чем сейчас) и 1 миллион 276 тысяч центнеров овощей (в 1,6 раза больше, чем в 2018 году).