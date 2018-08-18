В Одессе прошел очередной «Марш Равенства». Обошлось почти без происшествий

Сегодня утром в Одессе в очередной раз прошел «Марш Равенства», организованный и проведенный активистами ЛГБТ-сообщества.

Уже к восьми часам утра территория Приморского бульвара, по которому должен был пройти марш, была оцеплена полицией и огорожена металлическим забором.

Около девяти утра начался собственно марш, в котором приняли участие члены ЛГБТ-сообщества со всей Украины и даже, по имеющимся данным, «гости из-за рубежа».

Одновременно противники этого марша организовали возле Дюка акцию в «поддержку традиционных ценностей».

Полицейским, число которых существенно превышало количество участников самого марша, удалось обеспечить сохранение правопорядка.

А уже около десяти утра участников ЛГБТ-марша организованно вывезли на специально подогнанных автобусах.

Отметим, однако, что по информации нашего корреспондента, совсем без происшествий все же не обошлось и двое радикалов были задержаны за хулиганские действия в отношении участников марша. Задержанные доставлены в Приморское отдел полиции.