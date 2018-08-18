 
Информация к новости
  • Просмотров: 135
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

В Одессе прошел очередной «Марш Равенства». Обошлось почти без происшествий

Категория: Новости


В Одессе прошел очередной «Марш Равенства». Обошлось почти без происшествий

Сегодня утром в Одессе в очередной раз прошел «Марш Равенства», организованный и проведенный активистами ЛГБТ-сообщества.

Уже к восьми часам утра территория Приморского бульвара, по которому должен был пройти марш, была оцеплена полицией и огорожена металлическим забором.

Около девяти утра начался собственно марш, в котором приняли участие члены ЛГБТ-сообщества со всей Украины и даже, по имеющимся данным, «гости из-за рубежа».

Одновременно противники этого марша организовали возле Дюка акцию в «поддержку традиционных ценностей».

Полицейским, число которых существенно превышало количество участников самого марша, удалось обеспечить сохранение правопорядка.

А уже около десяти утра участников ЛГБТ-марша организованно вывезли на специально подогнанных автобусах.

Отметим, однако, что по информации нашего корреспондента, совсем без происшествий все же не обошлось и двое радикалов были задержаны за хулиганские действия в отношении участников марша. Задержанные доставлены в Приморское отдел полиции.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 