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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

«Национал-активисты» пытались сорвать выступление Ивана Дорна на «Koktebel Jazz Festival»

Категория: Новости


«Национал-активисты» пытались сорвать выступление Ивана Дорна на «Koktebel Jazz Festival»

Попытка не удалась. А выступление – состоялось.

Накануне на «Koktebel Jazz Festival», который проходил в Черноморске, местные и заезжие активисты попытались ворваться на территорию мероприятия, чтобы сорвать выступление певца Ивана Дорна.

Однако охрана мероприятия и полиция успешно отразили натиск. И выступление, хоть и с некоторой задержкой, успешно состоялось.

Напомним, что претензии к исполнителю у «национал-радикалов» возникли после того, когда Иван Дорн публично назвал народы России и Украины братьями.

Весной из-за угроз националистов он отменил свое выступление в Одессе, но нашел в себе мужество не отказываться от выступления в рамках «Koktebel Jazz Festival».



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