Смертельное ДТП в Польше с украинским автобусом

В Польше вечером 17 августа вблизи села Лещава-Дольная автобус с львовскими туристами, среди которых были дети, попал в ДТП. Погибли трое людей, десятки пострадали.

Состояние здоровья украинцев - пассажиров туристического автобуса, пострадавших в ДТП в Польше, оценивается как средней тяжести и стабильное.

По данным RMF, среди 37 украинцев, госпитализированных в результате ДТП с автобусом, - 10 детей.

Как сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич, «Состояние пострадавших средней тяжести, стабильное. Один пострадавший в тяжелом состоянии. Трое погибших».

Кирилич отметил, что турагентство направило дополнительный автобус для отправки тех, кто не пострадал, в Украину.

По предварительной информации окружной прокуратуры Перемышля, одной из причин аварии было превышение скорости водителем автобуса.