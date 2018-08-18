Обвал моста в Генуе: число погибших возросло до 42

Число погибших в результате обвала моста в Италии, который произошел 14 августа в Генуе, возросло до 42 человек.

Как сообщается в RaiNews, «Обнаружено тело еще одной пропавшей жертвы. Число погибших, неофициальное, увеличилось до 42».

Как отмечается, число погибших продолжает расти. Так, кроме семьи из трех человек (отец, мать и 9-летний ребенок), которую спасатели обнаружили в ночь на 18 августа в автомобиле под завалами моста, сегодня обнаружили еще одну жертву.

Напомним, что Мост в Генуе обрушился 14 августа. В момент разрушения на нем находилось более 30 машин.

По данным украинского консульства в Милане, при обрушении моста пострадали двое граждан Украины, они находятся в больнице «Сан-Мартин». В МИД Украины отметили, что состояние украинцев стабильное.