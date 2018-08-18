В Одессе открыли движение по Сегедской. На неделю раньше срока.

18 августа дорожники открыли движение транспорта по улице Сегедской. Таким образом, все работы по перекладке коммуникаций и замене дорожного покрытия были завершены ровно на неделю раньше плана, согласно которому это должно было произойти 25 августа.

Хотя остаточные «отделочные» работы и вывоз мусора будут проводить до конца месяца.

Впрочем, жизнь одесситов и гостей города от этого легче не стала. Ибо как только открыли движение по Сегедской, начались ремонтные работы на 5-й станции Большого Фонтана.

В результате прекратилась работа популярнейшего, особенно в летнее время, трамвайного маршрута №18 и существенно изменился маршрут еще десятка видов пассажирского транспорта.

Правда, вместо трамвая по его маршруту будет курсировать автобус под номером «18-т», но проезд в нем будет стоить не три гривны, как в трамвае, а семь.