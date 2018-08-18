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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Временное прекращение работы 18-го трамвайного маршрута не «ударит по карману» его постоянных пассажиров

Категория: Новости


Временное прекращение работы 18-го трамвайного маршрута не «ударит по карману» его постоянных пассажиров

Как сообщили нашему корреспонденту в КП «Одесгорэлектротранс», августовские проездные билеты будут продлены еще на две недели после возобновления работы маршрута.

Таким образом, по мнению коммунальщиков, интересы постоянных пассажиров будут защищены. Что же касается того, что им в течение всего периода работ на 5-й станции придется платить за каждую поездку в заменяющем трамвай автобусе по семь гривен, что в три раза дороже стоимости проезда в трамвае по постоянному проездному, то этот вопрос коммунальщики оставили без комментариев.



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