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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесский СИЗО ждет новоселье?

Категория: Новости


Одесский СИЗО ждет новоселье?

«Одесский тюремный замок», в котором находится СИЗО, планируют вынести за пределы города.

О таких намерениях рассказал журналистам заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев. По его словам, нынешний «одесский тюремный замок» уже не пригоден для содержания заключенных и подследственных.

Поэтому в настоящее время рассматриваются разные варианты и идет поиск инвесторов для строительства нового помещения для СИЗО за пределами города.

Что же касается нынешнего здания следственного изолятора, то им и инвестор сможет воспользоваться по собственному усмотрению. В частности, по мнению чиновника, там мог бы быть создан декорированный отель.



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