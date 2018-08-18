Одесский СИЗО ждет новоселье?

«Одесский тюремный замок», в котором находится СИЗО, планируют вынести за пределы города.

О таких намерениях рассказал журналистам заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев. По его словам, нынешний «одесский тюремный замок» уже не пригоден для содержания заключенных и подследственных.

Поэтому в настоящее время рассматриваются разные варианты и идет поиск инвесторов для строительства нового помещения для СИЗО за пределами города.

Что же касается нынешнего здания следственного изолятора, то им и инвестор сможет воспользоваться по собственному усмотрению. В частности, по мнению чиновника, там мог бы быть создан декорированный отель.