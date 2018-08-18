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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Из-за капризов погоды в Одесской области обесточены десятки населенных пунктов

Категория: Новости


Из-за капризов погоды в Одесской области обесточены десятки населенных пунктов

По информации АО «Одессаоблэнерго», особенно сильно пострадал юг и центр области — Болградский, Беляевский, Захарьевский, Ивановский, Измаильский, Килийский, Подольский и Ренийский районы.

Впрочем, по информации энергетиков, ремонтные бригады проводят восстановительные работы и возобновление подачи электроэнергии ожидается уже сегодня вечером.

Отметим, однако, что по информации сотрудников сайта, отключения коснулись не только обозначенных районов и некоторых других. В частности, без света остались жители нескольких населенных пунктов Лиманского района Одесской области.



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