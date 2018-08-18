Одесские пограничники задержали на границе контрабандистов, которые везли марихуану, кокаин и старинные монеты

По информации госпогранслужбы, в Одесской области предотвращено перемещение старинных монет и наркотиков через госграницу. Нарушителями стали гражданин Молдовы и две гражданки Литвы 1985 и 1991 года рождения. Среди личных вещей «путешественниц» правоохранители нашли три пакетика с кокаином и таблетки «амфетамина».

Молдаванина, незаконно перевозившего 6 старинных монет 1866, 1862, 1853, 1854 та 1856 годов выпуска, задержали в пункте пропуска «Кучурган-авто». При проверке его личных вещей среагировала служебная собака. Оказалось, что помимо антиквариата мужчина вез четыре пакетика с марихуаной и экстази.

В УСБ Украины в Одесской области направлено сообщение о нарушении ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров».