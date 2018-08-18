Депутаты областного совета обратятся в Кабмин с просьбой резко увеличить штат областного представительства «Укртрансбезопасности»

Такое решение было подготовлено в ходе заседания комиссии областного совета по бюджету, финансово-экономической и банковской деятельности.

Как было отмечено в ходе заседания комиссии, имеющегося в наличии штата сотрудников этой организации в Одесском регионе не хватает не только для того, чтобы открывать новые контрольно-весовые комплексы, но даже на обслуживание тех, которые уже имеются в наличии.

Именно поэтому, по словам руководителя «Укртрансбезопасности» в регионе Николая Чекала, в Одесскую область были временно направлены специалисты из Буковины и Прикарпатья.

Однако, принимая во внимание наличия кадровых проблем и в этих регионах, данный шаг носит сугубо временных характер.

При этом, по словам чиновника, на сегодняшний день региону не хватает, по меньшей мере, сотни вакансий данных специалистов.

Впрочем, окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии областного совета.