Сразу два серьезных ДТП произошли накануне в Одессе

На улице Балковской спортивный автомобиль «BMW M3» на высокой скорости съехал с дороги и правым бортом врезался в столб.

Водитель автомобиля госпитализирован.

Проводится расследование.

А несколькими часами позже на пересечении улицы Артиллерийской и проспекта Шевченко автомобиль «Daewoo Lanos» столкнулся с маршрутным автобусом.

Данных о пострадавших пока нет. Проводится расследование.

Согласно предварительной информации, полученной нашим корреспондентом, виновникам столкновения стал водитель легкового автомобиля, который утратил контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу движения.