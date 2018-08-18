Сразу два серьезных ДТП произошли накануне в Одессе

Автор: Александр Михайлов «Слово»
На улице Балковской спортивный автомобиль «BMW M3» на высокой скорости съехал с дороги и правым бортом врезался в столб.
Водитель автомобиля госпитализирован.
Проводится расследование.
А несколькими часами позже на пересечении улицы Артиллерийской и проспекта Шевченко автомобиль «Daewoo Lanos» столкнулся с маршрутным автобусом.
Данных о пострадавших пока нет. Проводится расследование.
Согласно предварительной информации, полученной нашим корреспондентом, виновникам столкновения стал водитель легкового автомобиля, который утратил контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу движения.