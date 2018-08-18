 
Информация к новости
  • Просмотров: 391
  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сразу два серьезных ДТП произошли накануне в Одессе

Категория: Новости


Сразу два серьезных ДТП произошли накануне в Одессе

На улице Балковской спортивный автомобиль «BMW M3» на высокой скорости съехал с дороги и правым бортом врезался в столб.

Водитель автомобиля госпитализирован.

Проводится расследование.

А несколькими часами позже на пересечении улицы Артиллерийской и проспекта Шевченко автомобиль «Daewoo Lanos» столкнулся с маршрутным автобусом.

Данных о пострадавших пока нет. Проводится расследование.

Согласно предварительной информации, полученной нашим корреспондентом, виновникам столкновения стал водитель легкового автомобиля, который утратил контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу движения.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 