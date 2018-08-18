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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Областная администрация попросила Камбин не сворачивать «таможенный эксперимент»

Категория: Новости


Областная администрация попросила Камбин не сворачивать «таможенный эксперимент»

Одесская областная администрация обратилась к правительству с просьбой продолжить реализацию программы, согласно которой часть сверхплановой прибыли таможни можно направлять на дорожный ремонт.

Об этом на заседании бюджетный комиссии рассказала начальник управления финансов области Марина Зинченко.

И, как сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский, с аналогичным обращением намерены выступить и депутаты областного совета.

Отметим, что по информации управления финансов, только в нынешнем году в результате данной программы на дорожный ремонт было направлено более шестисот миллионов гривен.



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