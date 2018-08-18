Сотрудники СБУ Одесской области пресекли новый канал торговли оружием

По информации СБУ, сотрудники ведомства задержали жителя Одессы, который наладил торговлю оружием через интернет-форумы.

При задержании были обнаружены до четырехсот граммов пластида, граната «Ф-1» с запалом и около сорока патронов калибра 7,62.

Кромке того, в тайнике были обнаружен целый арсенал: два гранатомета РПГ, противопехотная мина, шестьсот граммов пластида. Четыре детонатора и даже самодельное взрывное устройство.

По данным СБУ, задержанному сообщено о начале уголовного производства по части 1 статьи 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).