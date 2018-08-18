Число детей и подростков в дошкольных учреждениях и школах города за год возросло более, чем на шесть тысяч человек

Об этом в ходе аппаратного совещания сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

По ее словам, всего на сегодняшний день в Одессе насчитывается двести семьдесят шесть учреждений образования. В том числе сто двадцать восемь детских садиков и сто двадцать три общеобразовательных школы.

Всего в нынешнем году, по данным на сегодняшний день, в одесских школах к учебе приступят около сто одной тысячи учащихся. А в детских садиках – почти тридцать одна тысяча воспитанников.

Всего же общее число детей и подростков в учреждениях образования города составят около ста тридцать одной с половиной тысячи человек. Что на шесть с половиной тысяч больше, чем в прошлом году. «Этого достаточно, чтобы заполнить четыре полноценных школы», — отметила чиновник.