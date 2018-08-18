В нынешнем году за парты в одесских школах сядут около одиннадцати тысяч первоклассников

Об этом в ходе аппаратного совещания в горсовете сообщила директор департамента образования и науки Елена Буйневич.

При этом, по ее словам, родители десяти тысяч из них заявили, что хотят, чтобы их дети учились на украинском языке. Это составляет около восьмидесяти трех процентов. «Таким образом, по сравнению с предыдущими годами рост составил более двадцати пяти процентов», — отметила Елена Буйневич.

По ее убеждению, принимая во внимание, что согласно действующему законодательству в начальной школе родители могут сами выбирать, на каком языке будут обучаться их дети, эти показатели представляются весьма характерными.

Добавим, что директор департамента заверила, что все без исключения первые классы в этом году примут преподаватели, прошедшие курс подготовки к работе в рамках проекта «новая украинская школа».