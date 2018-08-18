Смертельное ДТП произошло это ночью в Одессе

По информации ГСЧС, нынешней ночью около часа пятнадцати минут поступил сигнал о ДТП на улице Глушко. Там произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

В результате от полученных травм водитель легковушки 1982 года рождения погиб на месте. При этом от удара легковой автомобиль был настолько деформирован, что тело погибшего пришлось доставать при помощи спасателей, которые при помощи специального оборудования разрезали салон.

Для этого были задействованы одна единица техники и четыре человека личного состава.

Что стало причиной трагедии, выясняет следствие.