Средства, выделенные на реализацию проектов-победителей инициативы «Общественный бюджет» израсходованы лишь на 8%, а полностью реализованным является лишь один проект

На реализацию проектов-победителей городской социальной инициативы «Общественный бюджет» в нынешнем году были выделены из местного бюджета около 8 миллионов гривен. Однако, Общественный бюджет Одессы — 2018 не освоен даже на 10%.

20 августа на аппаратном совещании в Одесской мэрии было отмечено, по состоянию на 1 августа указанные средства были израсходованы лишь на 8%, и к настоящему времени полностью реализованным является лишь один проект — «Здоровые дети, здоровая нация». Ещё 21 проект находится на разных стадиях своего воплощения.

Добавим, что первый заместитель городского головы Одессы Анатолий Орловский обратился к ответственным за общественные инициативы и призвал их «активизировать работу».

Общественный бюджет — социальный проект онлайн–платформы «Социально активный гражданин», который начал действовать в Одессе в 2017 году. Тогда победителями были признаны 40 проектов, а в 2018 году — 22.