Одесский центр гемодиализа станет частным предприятием

Одесский облсовет планирует реализовать «проект государственно–частного партнёрства» на базе Одесского областного центра нефрологии и диализа, что на Люстдорфской дороге, 1.

Соответствующий проект внесён в повестку дня ближайшего заседания сессии депутатского собрания 21 августа.

Одесского областного центра нефрологии и диализа был создан в 2017 году на базе Дорожной детской клинической больницы, где также располагалась поликлиника, обслуживающая жителей Малиновского района Одессы. Губернатор Максим Степанов тогда заявлял, что это будет крупнейшее предприятие такого рода в Украине, к тому же немецкая Fresenius Medical Care передала центру оборудования на 45 миллионов гривен.

Однако сегодня, спустя год после создания центра, «оказалось», что оказывать услуги на должном уровне он не может. Так, 14 июля первый замглавы ОГА Александр Терещук направил в облсовет предложение реализовать на базе центра проект государственно–частного партнёрства, который предусматривает, что помещение и оборудование центра перейдут в концессию частной фирме. В документе говорится, что, оказывается, у областных властей нет денег на создание и оборудование данного центра, а поэтому нужно привлечь к этому делу частников, которые за свой счёт сделают в помещении ремонт, закупят оборудование и т.п. Ориентировочная смета проекта — 83 миллиона гривен, и взять на себя эти затраты уже готова фирма «Линк–медикал».

Взамен фирма получает не только право пользования помещениями бывшей больницы и оборудованием, которое поставила для центра Fresenius Medical Care, но и гарантированный значительный доход. В настоящее время в центре обслуживаются 75 пациентов, каждый из которых нуждается в 156 процедурах гемодиализа в год. Подобные услуги оплачиваются за счёт бюджетных средств, стоимость одной услуги рассчитана Минздравом и составляет 3777 гривен. Таким образом, ежегодно даже при сохранении нынешнего числа пациентов, частники будут получать около 44 миллионов гривен бюджетных средств, что позволит быстро и с лихвой окупить затраты на проект.

Правда, формально говоря, после принятия решения о передаче центра частникам, облсовет должен провести конкурс по выбору этого частника. Однако особо жаркой борьбы в этом смысле не предвидится. Как мы уже писали, центр был оснащён оборудованием Fresenius Medical Care, которое не совместимо с оборудованием, а главное — расходными материалами других производителей. А представителями Fresenius Medical Care в Одесской области является как раз «Линк–медикал».