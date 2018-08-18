Город Вилково Одесской области станет натурой для съёмок болгарского детектива

Председатель правления киностудии Андрей Осипов отметил, что речь идёт о совместном украинско–болгарском проекте. ЧАО «Одесская киностудия» планирует принять участие в съёмках полнометражного художественного фильма «Колумб».

«Мы подписали контракт с одной из болгарских студий. Режиссёром картины будет Васил Барков, который уже бывал в нашем городе, в частности, был членом жюри детского международного кинофестиваля Next. Мне очень приятно, что с нашей студией будет сотрудничать такой известный кинематографист», — рассказал Осипов.

Съёмки, по его словам, должны начаться в 2019 году, и основной локацией станет город Вилково в Килийском районе Одесской области.

«Это очень интересная история о современном Колумбе. По сюжету двое болгарских ребят попадают на украинскую землю в очень неспокойную религиозную среду. В этой истории есть и детективная линия. Не хочу раскрывать все секреты — обо всём любители кино узнают, посмотрев картину. Кстати, сценарий мне сразу очень понравился — он очень яркий и впечатляющий. Надеюсь, что у нас с болгарскими партнёрами всё сложится удачно, и в следующем году картина будет снята, и её увидит украинский зритель», — резюмировал Андрей Осипов.

Напомним, что прозванный «украинской Венецией» районный центр Вилково знаменит тем, что большая его часть находится на воде: многие дома построены на возвышенностях, к которым ведут не дороги, а глубокие каналы с водой. Эта особенность привлекает в город туристов.