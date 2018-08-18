Управление верховного комиссара ООН опубликовало отличающуюся от официальной украинской трактовку событий августа 2014 года под Иловайском

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало доклад о событиях августа 2014 года под Иловайском, опровергающий официальный взгляд украинской пропаганды на те события.

Согласно украинской версии, российские официальные лица обещали бойцам украинских правительственных войск беспрепятственный выход из окружения под Иловайском, но это якобы было лишь уловкой. Вместо этого, когда колонна правительственных войск в походном порядке выдвинулась из Иловайска, по ней в нарушение ранее достигнутых договорённостей был открыт огонь из артиллерии и стрелкового оружия, от которого погибли и получили ранения сотни военных.

Отчёт УВКПЧ даёт принципиально иную картину развития событий.

«Рано утром 29 августа российские СМИ распространили заявление вооруженных групп, в котором те поддержали инициативу Президента Путина и выразили готовность "обеспечить безопасность выхода из окружения украинских военнослужащих при одном условии – они должны выйти через созданный коридор без вооружения". По сообщениям, представители российских войск под Иловайском передали украинским силам такое предложение рано утром 29 августа, - пишут в ООН. - Это предложение не было принято украинским военным командованием. В 8 часов утра 29 августа украинские силы вместе с вооружением и боеприпасами выдвинулись двумя колоннами на бронетехнике, военных и гражданских грузовых автомобилях, автобусах и других транспортных средствах из сел Агрономического и Многополья, где они собрались к 6 утра 29 августа. Они передвигались двумя параллельными дорогами на г. Старобешево и на с. Новокатериновка. Вскоре после отправления колонны попали под интенсивный обстрел из тяжелых вооружений, стрелкового оружия и легких вооружений».

Таким образом, по версии ООН командование правительственных войск сначала отклонило предложение о выходе, а затем всё-таки отдало блокированным в Иловайске частям приказ выходить, зная, что никаких обязательств в этом смысле противник на давал.