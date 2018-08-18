Германия: Украинской ГТС для сохранения на рынке необходимо создать условия для долгосрочного транзита газа

Об этом заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт в понедельник на брифинге в Берлине, сообщает корреспондент Укринформа в Германии.

"Украина, конечно, и мы говорили об этом ранее, должна провести реформы в системе транзита газа, чтобы создать условия для долгосрочного транзита газа", - сказал Зайберт.

Он не стал раскрывать подробности разговора канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным в минувшую субботу в резиденции Мезеберг, сказав, что они были "доверительными". При этом представитель правительства напомнил, что позиция Берлина остается неизменной: Украина должна сохранить роль транзитёра газа и после завершения строительства газопровода "Северный поток-2", который в Германии считают "экономическим проектом".

Путин в очередной раз заявил, что «Северный поток-2» является «исключительно экономическим проектом, и он не закрывает возможности продолжения транзитных поставок российского газа через территорию Украины». Главное, добавил он, чтобы этот «традиционный» для России транзит соответствовал экономическим требованиям и был экономическим во всех смыслах этого слова.

Реализация «Северного потока-2», настаивает Путин, позволит усовершенствовать европейскую газотранспортную систему, диверсифицировать маршруты поставок и минимизировать транзитные риски, а также удовлетворить растущий спрос на энергорересурсы.

Как сообщалось, Украина выступает против строительства этого газопровода из-за возможной потери статуса транзитного государства. Кроме того, противниками "Северного потока-2" являются США, Польша и страны Балтии.

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что "Северный поток-2" - это политический проект, цель которого - нанести удар по Украине и многим другим странам ЕС и НАТО.

Работы по сооружению газопровода "Северный поток-2" в Германии начались в мае 2018 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров, он соединит российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Как сообщалось, "Укртрансгаз" и "Нафтогаз Украины" разработали план модернизации украинской ГТС до 2027 года.

Целью этого плана является приведение производственных мощностей в соответствие с европейскими стандартами. В частности, предусмотрена реконструкция четырех компрессорных станций. Ожидается, что инвестиции в их реконструкцию составят 7 млрд грн.