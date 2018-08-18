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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

ВОЗ: За 2018 год в Европе вирусом кори были инфицированы более 41 тысячи человек, из них 37 со смертельным исходом

Категория: Новости

ВОЗ: За 2018 год в Европе вирусом кори были инфицированы более 41 тысячи человек, из них 37 со смертельным исходом

Общее число инфицированных за этот период значительно превышает представленные суммарные показатели за 12 месяцев каждого предыдущего года в нынешнем десятилетии, сообщают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 2010 по 2017 гг. самый высокий суммарный годовой показатель числа случаев кори был зарегистрирован в 2017 г. (23 927 случаев), а самый низкий - в 2016 г. (5273 случая). Согласно ежемесячным отчетам по странам, в этом году от кори уже умерли по крайней мере 37 человек”, - отметили в ВОЗ.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанны Якаб, после того, как в 2016 г. было зарегистрировано самое низкое в нынешнем десятилетии число случаев данного заболевания, наблюдается резкое увеличение заболеваемости и количества затяжных вспышек.

Мы призываем все страны незамедлительно приступить к осуществлению широкомасштабных мер с учетом специфики местной ситуации, направленных на то, чтобы положить конец дальнейшему распространению этой болезни. Хорошее здоровье всех людей начинается с иммунизации”, - подчеркнула Якаб.

В ВОЗ акцентируют, что вирус кори отличается чрезвычайно высокой контагиозностью и легко распространяется среди людей, восприимчивых к данной инфекции.

Для предотвращения вспышек необходимо обеспечить не менее чем 95%-й ежегодный охват двумя дозами вакцин с противокоревым компонентом на уровне любого сообщества, а также предпринять усилия, направленные на охват прививками детей, подростков и взрослых, которые в прошлом пропускали плановую вакцинацию.

Хотя охват иммунизацией двумя дозами вакцины с противокоревым компонентом подлежащих иммунизации детей в регионе вырос с 88% в 2016 г. до 90% в 2017 г, на местном уровне все еще сохраняется значительный разброс показателей: некоторые районы сообщают о достижении 95%-ого охвата, тогда как у других этот показатель находится на уровне ниже 70%”, - сообщили в ВОЗ.



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