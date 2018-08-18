Канал «112 Украина» с 20 августа в одностороннем порядке прекратил сотрудничество с Радио Свобода

«Канал «112 Украина» с 20 августа в одностороннем порядке расторгнул сотрудничество с Радио Свобода. Об этом представители телеканала сообщили в официальном письме американскому Совету директоров вещания (BBG), который отвечает за распространение программ. Юридические лица, представляющие «112 Украина», объясняют это решение «запуском новых телевизионных проектов, посвященных актуальным событиям общественно-политической жизни и необходимостью выделения под это телевизионного времени», - говорится в сообщении на сайте Радио Свобода.

Отмечается, что канал с 2017 года транслировал еженедельную телевизионную программу Радио Свобода «Донбасс Реалии», а в сотрудничестве выходили еженедельные проекты «Военный Дневник» и «Завтра».

Кроме того, зрители канала также дважды в неделю видели видеоопрос, которые корреспонденты Радио Свобода проводили на оккупированных территориях Донбасса.

«Радио Свобода/Радио Свободная Европа выражает сожаление по поводу этого решения, которое лишит телезрителей канала «112 Украина» эксклюзивных материалов наших корреспондентов о событиях на востоке Украине и на международной арене», – заявила по этому поводу пресс-секретарь Радио Свобода/Радио Свободная Европа Джоанна Левисон.

«Наша миссия заключается в том, чтобы без цензуры предоставлять украинцам точную информацию о серьезных проблемах, с которыми они сталкиваются. И мы будем и далее искать новых партнеров и платформы для связи с нашей аудиторией», – добавила она.

В сообщении Радио Свобода говорится, что они заметили смещение акцентов в редакционной политике телеканала в июне текущего года. В издании, в частности, указывают, что в это время возросло цитирование украинского политика Виктора Медведчука. При этом официальным владельцем телеканала значится гражданин Германии Эдуард Катц.