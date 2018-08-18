Одесса не получает в полном объёме денег на выплату субсидий

Государство не полностью выполняет свои обязательства по финансированию субсидий за коммунальные услуги: сумма задолженности составляет уже 60 миллионов гривен.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщила директор департамента труда и соцполитики Одесского горсовета Елена Китайская.

По её словам, к настоящему моменту из государственного бюджета должны были перечислить 353 миллиона гривен, а перечислили лишь 293.

При этом Елена Китайская подчеркнула, что и число одесситов, получающих субсидии, и размер средней субсидии на одно хозяйство снизились по сравнению с 2017 годом. Так, если год назад по состоянию на 1 августа своим правом на субсидии воспользовались свыше 42 тысяч человек, то в этом году аналогичный показатель составляет 25,5 тысячи, т.е. на 40% меньше. По всей видимости, это связано с более строгим порядком назначения субсидий, вступившим в силу в мае этого года. Так, право на субсидию потеряли те, кто получил наследство или подарок на сумму свыше 50 тысяч гривен, те, у кого есть автомобиль «моложе» пяти лет и т.п.

Кроме того, при расчёте дохода семьи, который является основным показателем при назначении субсидий, учитываются не только доходы проживающих в данном конкретном жилище, но и другие ближайшие родственники (отцы, дети и т.п.), даже если они живут в других местах. Наконец, лишаются субсидий те, у кого есть задолженность за коммунальные услуги — хотя бы за два месяца, или на общую сумму в 354 гривны.