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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

Одесская теннисистка Ястремская вошла в основную сетку престижного турнира

Категория: Новости / Спорт

Одесская теннисистка Ястремская вошла в основную сетку престижного турнира

18-летняя одесситка Даяна Ястремская вышла в основную сетку теннисного турнира WTA Premier в Нью-Хейвене (США).

В частности, в поединке с экс-седьмой ракеткой мира, швейцаркой Белиндой Бенчич (в настоящий момент – 45-я в мировом рейтинге), Ястремская одержала победу в двух сетах: 7:6 (5), 7:6 (3).

Напомним, в июле Ястремская стала самой молодой участницей сотни лучших спортсменок в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Пятую позицию в топ-100 лучших теннисисток планеты удерживает и ещё одна одесситка - Элина Свитолина.



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