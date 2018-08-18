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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Сочетание алкогольных напитков с энергетиками – смертельно опасно

Категория: Новости / Загадки, проекты, открытия

Сочетание алкогольных напитков с энергетиками – смертельно опасно

На опытах с аквариумными рыбками международная исследовательская группа подтвердила опасность алкоголя и неожиданные эффекты при его смешении с энергетиками.

Объединенная группа ученых из Бразилии, Великобритании и США установила, что таурин – именно он отвечает за эффективность большинства энергетиков, выпускаемых в наши дни, – усиливает негативные последствия употребления алкогольных напитков. Об этом сообщает журнал пишет Science Direct.

Ученые провели ряд экспериментов обыкновенных на аквариумных рыбках данио-рерио и убедились, что этиловый спирт не только опасен для здоровья, но и способен отключать врожденные инстинкты.

Одним из первых при употреблении алкоголя «падает» показатель социализации. Под воздействием этанола рыбки, как правило, отказывались от коллективного перемещения по аквариуму и чаще всего, забивались в его отдаленные углы.

Но стоило такой подвыпившей рыбке принять еще и «энергетик», то затворник превращался в чересчур активную особь. Ученые полагают, что комбинация этанола и таурина отключает инстинктивные механизмы защиты у живых организмов и, в частности, инстинкт самосохранения. Опыты показали, что после употребления коктейля со спиртом и таурином рыбки теряли чувство опасности, затевая рискованную коммуникацию с опасными хищниками.



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