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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одессе начинает реализовываться специальная программа по борьбе с детским буллингом

Категория: Новости


В Одессе начинает реализовываться специальная программа по борьбе с детским буллингом

Как сообщила директора департамента образования и науки Елена Буйневич, после сенсационного избиения девочками-подростками своей сверстницы, сопровождавшееся съемками на мобильные телефоны приняты меры по недопущению таких проявлений. Совместно со специалистами ЮНИСЕФ и сотрудниками ювенальной превенции разработан комплекс мероприятий. Вначале программа в полном объеме будет реализовываться в трех пилотных школах.

Однако заместители директора всех без исключения образовательных учреждений пройдут необходимую подготовку. Соответствующая работа будет проведена и с классными руководителями, чтобы те научились распознавать проявления буллинга.



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