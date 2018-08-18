В Одессе начинает реализовываться специальная программа по борьбе с детским буллингом

Как сообщила директора департамента образования и науки Елена Буйневич, после сенсационного избиения девочками-подростками своей сверстницы, сопровождавшееся съемками на мобильные телефоны приняты меры по недопущению таких проявлений. Совместно со специалистами ЮНИСЕФ и сотрудниками ювенальной превенции разработан комплекс мероприятий. Вначале программа в полном объеме будет реализовываться в трех пилотных школах.

Однако заместители директора всех без исключения образовательных учреждений пройдут необходимую подготовку. Соответствующая работа будет проведена и с классными руководителями, чтобы те научились распознавать проявления буллинга.