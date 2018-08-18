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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Минирование судов в Одессе выходит из моды. Теперь на очереди отделения полиции

Категория: Новости


Минирование судов в Одессе выходит из моды. Теперь на очереди отделения полиции

Подобный случай произошел накануне вечером. По линии «101» поступил сигнал о том, что в Суворовском районе заминировали местный отдел полиции. На место незамедлительно прибыли кинологи, спасатели и сотрудники полицейских подразделений.

Все находившиеся в отделе полиции были эвакуированы, а помещение и прилегающая территория тщательно проверены.

Однако никакого взрывного устройства обнаружено не было. Проводится розыск «телефонного террориста». Начато уголовное производство по статье 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности людей).



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