После Майдана население Украины сократилось на десять процентов

И это только за счет тех, кто теперь живет и работает за границей. По информации ИА «Интерфакс Украины» со ссылкой на выводы Центра экономической стратегии, 2015-2017гг. Украину покинули в поисках лучшей доли не менее четырех миллионов граждан.

При этом, несмотря на все европейские стремления новой украинской «элиты», больше половины от числа «экономических мигрантов» предпочли не запад, а восток. И осели в России.

Отметим, это направление остается популярным не только для жителей востока и юга Украины, но и ее западных регионов.