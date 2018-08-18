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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

После Майдана население Украины сократилось на десять процентов

Категория: Новости


После Майдана население Украины сократилось на десять процентов

И это только за счет тех, кто теперь живет и работает за границей. По информации ИА «Интерфакс Украины» со ссылкой на выводы Центра экономической стратегии, 2015-2017гг. Украину покинули в поисках лучшей доли не менее четырех миллионов граждан.

При этом, несмотря на все европейские стремления новой украинской «элиты», больше половины от числа «экономических мигрантов» предпочли не запад, а восток. И осели в России.

Отметим, это направление остается популярным не только для жителей востока и юга Украины, но и ее западных регионов.



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