Как получить справку переселенца?

В связи с временной оккупацией территории Автономной республики Крым и проведением масштабной антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей появилась новая категория граждан со специальным статусом.

Статус ВПЛ – кто имеет право?

Внутренне перемещенное лицо – гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, который законно находится на территории страны и имеет право на постоянное проживание. При этом он вынужден покинуть место жительства, чтобы обезопаситься от негативных последствий:

вооруженного конфликта;

временной оккупации;

проявлений насилия;

нарушений прав человека;

природных или техногенных чрезвычайных ситуаций.

Получить статус ВПЛ также могут:

студенты, которые получали образование и имели регистрацию места проживания в общежитиях. Снявшись с регистрации, имеют право на получение справки, если не хотят вернуться к предыдущему месту жительства из-за обстоятельств, указанных выше;

люди, которые отбывали или отбывают наказание в местах лишения свободы, а также прописаны на соответствующей территории. Могут получить справку после освобождения, если не хотят возвращаться к предыдущему месту жительства;

военнослужащие с регистрацией на соответствующей территории. Не распространяется на военнослужащих срочной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава.

Как получить статус ВПЛ?

Для начала – получить справку. Механизм выдачи таких справок утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 № 509 (с изменениями).Чтобы получить справку, нужно доказать, что вы жили на соответствующей территории. Например, в населенном пункте, где начались боевые действия. Справка действительна без отметки миграционной службы и является бессрочной. Если после перемещения меняется место регистрации проживания – статус ВПЛ сохраняется. Поскольку для получения справки ВПЛ отметка о регистрации в паспорте уже не нужна, достаточно подтвердить проживание на территории, из которой вы перемещаетесь.

Если отметка о регистрации отсутствует, доказательствами проживания будут:

военный билет со сведениями о прохождении военной службы;

трудовая книжка с записями о деятельности;

документы об образовании или справка с места учебы;

решение администрации или совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установлении опеки или попечительства;

медицинские документы;

фотографии, видеозаписи и тому подобное.

Основания для отказа в выдаче справки:

отсутствуют поводы для внутреннего перемещения;

предоставленные сведения – ложные;

заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность. Важно знать: при отсутствии в паспорте гражданина Украины фото по достижению 25 или 45 лет ему не откажут в получение справки, а выдадут ее, подчеркнувши необходимость ее вклеивания.

у заявителя нет отметки о регистрации места жительства на территории, с которой он перемещается, и отсутствуют доказательства;

доказательства не подтверждают факт проживания.

Решение об отказе в выдаче справки – только письменное. Руководитель уполномоченного органа подписывает его, указывая причины отказа и порядок обжалования этого решения.

Основания для повторного получения справки:

появилась новая причина перемещения;

устранены основания для отказа в выдаче справки;

отказ в выдаче справки обжалован в суде;

справка потеряна или испорчена.

Как получить справку?

Обратитесь с письменным заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту жительства либо в уполномоченный орган регионального штаба или в местах жительства ВПЛ. Заявление нужно подавать и подписывать лично. Малолетними детьми, недееспособными лицами или с ограниченной дееспособностью – через законного представителя.

Как ребенку получить справку?

От имени малолетнего ребенка, который прибыл без сопровождения законных представителей, такое заявление подает родственник. А также отчим, мачеха с которыми проживает ребенок. В случае их отсутствия – заявление подает представитель органа опеки и попечительства по месту пребывания такого ребенка. От имени ребенка, живущего в детском учреждении, учреждении здравоохранения или социальной защиты, такое заявление подает руководитель заведения.

К заявлению прилагаются:

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, документ, удостоверяющий личность и подтверждающий специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка;

если отметки о регистрации места жительства нет – любые возможные доказательства, указанные выше.

При подаче заявления законным представителем прилагаются:

документ, удостоверяющий личность законного представителя;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя. Кроме случаев, когда законные представители – родители;

свидетельство о рождении ребенка.

При подаче документов от имени ребенка, который прибыл без сопровождения, или живущего в учреждении, прилагаются:

удостоверение личности заявителя;

документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем;

подтверждение полномочий представителя органа опеки и попечительства или руководителя детского учреждения, учреждения здравоохранения или социальной защиты, и документ, подтверждающий зачисление ребенка в это заведение.

Срок оформления справки: