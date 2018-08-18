Как получить справку переселенца?

В связи с временной оккупацией территории Автономной республики Крым и проведением масштабной антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей появилась новая категория граждан со специальным статусом.
Статус ВПЛ – кто имеет право?
Внутренне перемещенное лицо – гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, который законно находится на территории страны и имеет право на постоянное проживание. При этом он вынужден покинуть место жительства, чтобы обезопаситься от негативных последствий:
- вооруженного конфликта;
- временной оккупации;
- проявлений насилия;
- нарушений прав человека;
- природных или техногенных чрезвычайных ситуаций.
Получить статус ВПЛ также могут:
- студенты, которые получали образование и имели регистрацию места проживания в общежитиях. Снявшись с регистрации, имеют право на получение справки, если не хотят вернуться к предыдущему месту жительства из-за обстоятельств, указанных выше;
- люди, которые отбывали или отбывают наказание в местах лишения свободы, а также прописаны на соответствующей территории. Могут получить справку после освобождения, если не хотят возвращаться к предыдущему месту жительства;
- военнослужащие с регистрацией на соответствующей территории. Не распространяется на военнослужащих срочной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава.
Как получить статус ВПЛ?
Для начала – получить справку. Механизм выдачи таких справок утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 № 509 (с изменениями).Чтобы получить справку, нужно доказать, что вы жили на соответствующей территории. Например, в населенном пункте, где начались боевые действия. Справка действительна без отметки миграционной службы и является бессрочной. Если после перемещения меняется место регистрации проживания – статус ВПЛ сохраняется. Поскольку для получения справки ВПЛ отметка о регистрации в паспорте уже не нужна, достаточно подтвердить проживание на территории, из которой вы перемещаетесь.
Если отметка о регистрации отсутствует, доказательствами проживания будут:
- военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
- трудовая книжка с записями о деятельности;
- документы об образовании или справка с места учебы;
- решение администрации или совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установлении опеки или попечительства;
- медицинские документы;
- фотографии, видеозаписи и тому подобное.
Основания для отказа в выдаче справки:
- отсутствуют поводы для внутреннего перемещения;
- предоставленные сведения – ложные;
- заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность. Важно знать: при отсутствии в паспорте гражданина Украины фото по достижению 25 или 45 лет ему не откажут в получение справки, а выдадут ее, подчеркнувши необходимость ее вклеивания.
- у заявителя нет отметки о регистрации места жительства на территории, с которой он перемещается, и отсутствуют доказательства;
- доказательства не подтверждают факт проживания.
Решение об отказе в выдаче справки – только письменное. Руководитель уполномоченного органа подписывает его, указывая причины отказа и порядок обжалования этого решения.
Основания для повторного получения справки:
- появилась новая причина перемещения;
- устранены основания для отказа в выдаче справки;
- отказ в выдаче справки обжалован в суде;
- справка потеряна или испорчена.
Как получить справку?
Обратитесь с письменным заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту жительства либо в уполномоченный орган регионального штаба или в местах жительства ВПЛ. Заявление нужно подавать и подписывать лично. Малолетними детьми, недееспособными лицами или с ограниченной дееспособностью – через законного представителя.
Как ребенку получить справку?
От имени малолетнего ребенка, который прибыл без сопровождения законных представителей, такое заявление подает родственник. А также отчим, мачеха с которыми проживает ребенок. В случае их отсутствия – заявление подает представитель органа опеки и попечительства по месту пребывания такого ребенка. От имени ребенка, живущего в детском учреждении, учреждении здравоохранения или социальной защиты, такое заявление подает руководитель заведения.
К заявлению прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, документ, удостоверяющий личность и подтверждающий специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка;
- если отметки о регистрации места жительства нет – любые возможные доказательства, указанные выше.
При подаче заявления законным представителем прилагаются:
- документ, удостоверяющий личность законного представителя;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя. Кроме случаев, когда законные представители – родители;
- свидетельство о рождении ребенка.
При подаче документов от имени ребенка, который прибыл без сопровождения, или живущего в учреждении, прилагаются:
- удостоверение личности заявителя;
- документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем;
- подтверждение полномочий представителя органа опеки и попечительства или руководителя детского учреждения, учреждения здравоохранения или социальной защиты, и документ, подтверждающий зачисление ребенка в это заведение.
Срок оформления справки:
- при наличии отметки о регистрации места жительства – в день подачи заявления;
- если такой отметки нет – в течение 15 рабочих дней.