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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Как получить справку переселенца?

Категория: Новости / Правовой ликбез

В связи с временной оккупацией территории Автономной республики Крым и проведением масштабной антитеррористической операции на территории Луганской и Донецкой областей появилась новая категория граждан со специальным статусом.

 

Статус ВПЛ – кто имеет право? 

Внутренне перемещенное лицо – гражданин Украины, иностранец или человек без гражданства, который законно находится на территории страны и имеет право на постоянное проживание. При этом он вынужден покинуть место жительства, чтобы обезопаситься от негативных последствий:

  • вооруженного конфликта;
  • временной оккупации;
  • проявлений насилия;
  • нарушений прав человека;
  • природных или техногенных чрезвычайных ситуаций.

Получить статус ВПЛ также могут:

  • студенты, которые получали образование и имели регистрацию места проживания в общежитиях. Снявшись с регистрации, имеют право на получение справки, если не хотят вернуться к предыдущему месту жительства из-за обстоятельств, указанных выше;
  • люди, которые отбывали или отбывают наказание в местах лишения свободы, а также прописаны на соответствующей территории. Могут получить справку после освобождения, если не хотят возвращаться к предыдущему месту жительства;
  • военнослужащие с регистрацией на соответствующей территории. Не распространяется на военнослужащих срочной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава.

Как получить статус ВПЛ? 

Для начала – получить справку. Механизм выдачи таких справок утвержден Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 октября 2014 № 509 (с изменениями).Чтобы получить справку, нужно доказать, что вы жили на соответствующей территории. Например, в населенном пункте, где начались боевые действия. Справка действительна без отметки миграционной службы и является бессрочной. Если после перемещения меняется место регистрации проживания – статус ВПЛ сохраняется. Поскольку для получения справки ВПЛ отметка о регистрации в паспорте уже не нужна, достаточно подтвердить проживание на территории, из которой вы перемещаетесь.

Если отметка о регистрации отсутствует, доказательствами проживания будут:

  • военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
  • трудовая книжка с записями о деятельности;
  • документы об образовании или справка с места учебы;
  • решение администрации или совета об устройстве ребенка в детское учреждение, в приемную семью, детский дом семейного типа, установлении опеки или попечительства;
  • медицинские документы;
  • фотографии, видеозаписи и тому подобное.

Основания для отказа в выдаче справки:

  • отсутствуют поводы для внутреннего перемещения;
  • предоставленные сведения – ложные;
  • заявитель потерял документы, удостоверяющие его личность. Важно знать: при отсутствии в паспорте гражданина Украины фото по достижению 25 или 45 лет ему не откажут в получение справки, а выдадут ее, подчеркнувши необходимость ее вклеивания.
  • у заявителя нет отметки о регистрации места жительства на территории, с которой он перемещается, и отсутствуют доказательства;
  • доказательства не подтверждают факт проживания.

Решение об отказе в выдаче справки – только письменное. Руководитель уполномоченного органа подписывает его, указывая причины отказа и порядок обжалования этого решения.

 

Основания для повторного получения справки:

  • появилась новая причина перемещения;
  • устранены основания для отказа в выдаче справки;
  • отказ в выдаче справки обжалован в суде;
  • справка потеряна или испорчена.

Как получить справку? 

Обратитесь с письменным заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты по месту жительства либо в уполномоченный орган регионального штаба или в местах жительства ВПЛ. Заявление нужно подавать и подписывать лично. Малолетними детьми, недееспособными лицами или с ограниченной дееспособностью – через законного представителя.

 

Как ребенку получить справку? 

От имени малолетнего ребенка, который прибыл без сопровождения законных представителей, такое заявление подает родственник. А также отчим, мачеха с которыми проживает ребенок. В случае их отсутствия – заявление подает представитель органа опеки и попечительства по месту пребывания такого ребенка. От имени ребенка, живущего в детском учреждении, учреждении здравоохранения или социальной защиты, такое заявление подает руководитель заведения.

 

К заявлению прилагаются:

  • документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, документ, удостоверяющий личность и подтверждающий специальный статус, либо свидетельство о рождении ребенка;
  • если отметки о регистрации места жительства нет – любые возможные доказательства, указанные выше.

При подаче заявления законным представителем прилагаются:

  • документ, удостоверяющий личность законного представителя;
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя. Кроме случаев, когда законные представители – родители;
  • свидетельство о рождении ребенка.

При подаче документов от имени ребенка, который прибыл без сопровождения, или живущего в учреждении, прилагаются:

  • удостоверение личности заявителя;
  • документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем;
  • подтверждение полномочий представителя органа опеки и попечительства или руководителя детского учреждения, учреждения здравоохранения или социальной защиты, и документ, подтверждающий зачисление ребенка в это заведение.

Срок оформления справки:

  • при наличии отметки о регистрации места жительства – в день подачи заявления;
  • если такой отметки нет – в течение 15 рабочих дней.


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