«Ад следует за ними» или МВФ в современном мире

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 6–19 сентября, чтобы обсудить с руководством страны вопросы экономической политики и предоставление очередного транша финансовой помощи. Об этом говорится в заявлении главы представительства МВФ в Украине Йосты Люнгмана, которое опубликовано на сайте МВФ 13 августа. «По запросу украинских властей миссия МВФ посетит Киев 6 – 19 сентября, чтобы обсудить последнее политическое и экономическое развитие. Миссия также обсудит следующие шаги, в том числе финансовую помощь со стороны МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение устойчивого роста», – говорится в заявлении.

МВФ – развитие или геноцид?

Многие слышали о наднациональной организации под названием «Всемирная торговая организация» (ВТО), которая совместно со Всемирным банком и Международным валютным фондом (МВФ) содействует «свободной торговле» и развитию глобальной экономики. Но мало кто понимает, какую роль играют эти организации в распространении по миру нищеты, страданий и смертей. Эти организации – ключевые фигуры в функционировании экономики невежества, укрывшиеся под маской благодетелей, предлагающих помощь и содействие. Всемирный банк был учрежден на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году ради восстановления экономики после войны как кредитное учреждение, в которое на правах членов вошли правительства государств. Международный валютный фонд был создан, чтобы реорганизовать и реструктурировать рыночную экономику стран-членов, содействуя международному экономическому сотрудничеству и торговле, способствуя поддержанию стабильности валют. Всемирному банку было назначено давать кредиты на проекты, связанные с развитием, тогда как предполагаемым занятием МВФ было предоставлять ссуды правительствам чтобы уменьшить нехватку средств и стабилизировать экономику их стран. Этими объяснениями «кормили» обычную публику. Но на практике имело место нечто совершенно иное.

Критики всегда хватает, с самых разных сторон, однако самая содержательная всегда та, которая идет изнутри. Дэвисон Бадху был старшим экономистом МВФ больше 12 лет. Бадху считает, что программы МВФ – это своего рода массовая пытка, к которой прибегают, бессердечно закрывая глаза на то, как «вопиющие от боли правительство и народ вынуждены преклонить перед нами колени, разбитые, запуганные, ослабленные, умоляя нас проявить хоть каплю разума и приличия. А мы жестоко хохочем им в лицо, и пытка не ослабевает». Это, наконец, достало его. Он публично подал в отставку, принеся покаяние в своем открытом письме к Мишелю Камдесю. В нем он подробно и основательно критиковал политику МВФ, называя ее «геноцидом»: «Сегодня я ухожу из Международного валютного фонда. Ухожу после 12 лет работы и 1000 дней официальной работы Фонда «в полевых условиях», когда правительство и народ Латинской Америки, Карибских островов и Африки проглотили ваше «лекарство» и полный мешок вашего вранья. Для меня эта отставка – бесценное избавление, ибо так я сделаю первый большой шаг к тому месту, где, надеюсь, смогу умыть руки, замаранные кровью миллионов нуждающихся и голодных. М-р Камдессю, вы знаете: этой крови целые реки. Вдобавок она высохла, спеклась вокруг меня, иногда мне кажется, что во всем мире не хватит мыла, чтобы смыть с меня все те поступки, которые я совершал от вашего имени и во имя ваших предшественников и облеченный вашими полномочиями». Уйдя со своего поста, он основал «Бреттон-Вудское движение за реформы», которое вело агитацию против программ «структурной адаптации» МВФ и Всемирного банка.

«Чикагские парни» и глобальная бедность

За двадцать восемь лет до печальных сентябрьских событий 2001 года, но тоже 11 сентября, началась еще одна война. В этот день произошел военный государственный переворот в Чили, организованный генералом Аугусто Пиночетом, во время которого было свергнуто законное правительство президента С.Альенде. В то время ученый-исследователь, экономист Мишель Чоссудовский проходил обучение на факультете экономики Чилийского католического университета, бывшего тогда, по его выражению, «приютом экономистов, прошедших обучение в Чикаго и бывших учениками Милтона Фридмана, Нобелевского лауреата по экономике». Их называли «Чикагскими парнями». Поначалу Чоссудовского поразило, что «Чикагские парни» с восторгом приняли весть о перевороте, однако он быстро понял причину: не прошло и недели, как многие из его коллег уже заняли важные посты в новом военном правительстве. Причиной их радости была представившаяся им замечательная возможность проверить идеи Фридмана на живом материале – жителях Чили. Несколько недель спустя новый диктатор установил новые цены на хлеб, подняв их до 264 % от прежней цены. За хлебом последовали и другие товары широкого потребления, и, хотя цены на продукты питания подскочили до небес, зарплаты были заморожены, чтобы обеспечить «экономическую стабильность и предотвратить инфляцию». За один день целая страна была повергнута в состояние крайней нищеты. Менее чем за год цены на хлеб выросли в тридцать шесть раз, а 85 % населения оказалось за чертой бедности. Чоссудовский пишет: «Эти события глубоко повлияли на меня как на экономиста. Эксперименты с ценами, зарплатами и процентными ставками – всё это ломало людские жизни. Экономика страны была дестабилизирована. Я начал понимать, что макроэкономические реформы не были на самом деле ни нейтральными, как заявляли академические круги, ни независимыми от общих процессов социального и политического преобразования. В своих ранних статьях, посвященных чилийской военной хунте, я рассматривал так называемый свободный рынок, как хорошо организованный инструмент «экономических репрессий». Через несколько лет все повторилось вновь, как дежа вю, и Чоссудовский, в то время преподававший в университете Кордовы, стал свидетелем еще одного переворота – на этот раз в Аргентине. Этот переворот, по его словам, был точной копией переворота в Чили, организованного ЦРУ: и здесь было решено провести еще и реформы по созданию «свободного рынка». На этот раз – под надзором нью-йоркских кредиторов Аргентины». В то время, в середине 70-х, комплекс мероприятий в области экономической политики МВФ (структурная адаптация) еще не был начат. Опыт Чили и Аргентины – только первые эксперименты «Чикагских парней», они тогда только примеривались к жестким репрессивным экономическим мерам Фридмана. Когда же опыт был осмыслен, эта схема была применена неоднократно – почти везде. В начале 90-х гг. Чоссудовский посетил множество стран, чтобы ознакомиться с экономическими преобразованиями, которые проводятся в них во имя «свободного рынка». В Индии, Бангладеш, Вьетнаме, Кении, Нигерии, Египте, Марокко, Бразилии и других странах Латинской Америки, на Филиппинах – везде он наблюдал ту же самую схему: экономическое манипулирование и политическое вмешательство МВФ и ВБ. Чоссудовский подробно описывает методы, которыми пользовались МВФ и Всемирный банк, принесшие нищету буквально во все части света: в Руанду, Уганду, Конго, африканские страны, расположенные южнее Сахары, Эфиопию, Индию, Бангладеш, Вьетнам, Корею, Бразилию, Перу, Боливию, страны бывшего СССР, Югославию и Албанию. Тех, кто и без того был богат, эти меры делали еще богаче, а какой-никакой средний класс, существовавший в этих странах, разоряли, обрекая миллиарды людей на бедность. К концу столетия те же самые методы Международного валютного фонда были использованы уже более чем в 150 странах, приведя к тому, что Чоссудовский называет «глобализацией бедности»: «Навязывание макроэкономических и торговых реформ под надзором МВФ, Всемирного банка и ВТО преследует одну цель – «мирным путем» заново колонизировать страны посредством обдуманных манипуляций на рынке. Идеология так называемого «свободного рынка» утверждает новую, грубую форму государственного вмешательства, исходящую из продуманного давления на силы рынка. Нарушая права граждан, «фритредерство», протекающее при содействии ВТО, защищает «нарушенные права» крупнейших мировых банков и всемирных корпораций. Новый мировой порядок основан на «фальшивом согласии» Вашингтона и Уолл-стрит, которые объявляют «свободный рынок» единственным возможным выбором на нашем пути ко «всемирному процветанию». Все политические партии, включая «зеленых», социал-демократов и бывших коммунистов, теперь сходятся в этом». Не следует думать, что подобное «обхождение» предназначено только для развивающихся стран. Оно мертвой хваткой держит все основные области мира, в том числе и «развитые» страны Западной Европы и Северной Америки, хотя обнищание «продается» там под другой маркой. МВФ, прибегнув к уловкам и создав видимость кризиса, заставил правительство Канады снизить налоги, урезав пособия по болезни, по безработице и льготы на образование. Эти социальные программы, которыми пользовались многие жители Канады, можно было свернуть, только создав впечатление надвигающейся катастрофы. Был создан «кризис нехватки», которого в действительности не существовало. Согласно информации рейтингового агентства «Мудис» по рейтингу ценных бумаг, размер долга Канады относился к категории А++, но пресса постоянно изображала финансовое положение страны как катастрофическое и предсказывала, что «не далее, как через год или два кредит Канады иссякнет». Уловка сработала: правительство среагировало на ложную тревогу и урезало расходы на социальные нужды. Кстати говоря, эти расходы так и остались «урезанными», несмотря на то, что в Канаде наблюдается очевидный бюджетный избыток.

Как «работает» экономическая глобализация

Еще одним человеком, который мог критиковать действия Всемирного банка «изнутри», был Джозеф Стиглиц, его бывший старший экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике в 2001 году. В 1999 году его попросили уйти в отставку в связи с тем, что он критиковал политику Банка и имел наглость заявить, что в каждой стране, к которой приложили руку МВФ и Всемирный банк, дело кончалось полностью разваленной экономикой, неразберихой в правительстве и беспорядками в народе. Он объясняет, что МВФ предпочитает действовать без свидетелей, задающих чересчур много вопросов. Теоретически фонд поддерживает демократические институты в тех странах, которым помогает. На практике же он искусно разрушает демократию, навязывая свою линию поведения. Официально МВФ, конечно, ничего никому не «навязывает». Он просто «обсуждает» условия выделения помощи. Но в этих переговорах все права только у одной стороны – у МВФ, и фонд редко дает достаточно времени для поиска консенсуса или хотя бы для того, чтобы провести расширенное совещание и обсудить эти вопросы с парламентом и гражданами.

Иногда МВФ и вовсе не претендует на открытость и договаривается о тайном соглашении. А в своей книге «Глобализация и недовольство ею» он в особенности критикует МВФ: МВФ преследует не те цели, что изложены в его первоначальном Мандате. Он защищает интересы финансового сообщества. Спустя полвека после основания МВФ стало ясно, что его миссия обернулась провалом.

Технология экономического убийства от МВФ

Современные страны не могут существовать без кредитов. Но, как и в случае с любым заемщиком, чтобы получить ссуду от МВФ и Всемирного банка, нужно соблюсти определенные условия. Бадху объясняет, что эти условия, называемые «программой структурной адаптации», направлены на то, чтобы снизить потребление в развивающихся странах и перенаправить средства на экспортное производство, чтобы выплатить долг. Это приводит к перепроизводству сырья и стремительному падению цен на него. Кроме того, это ведет к разорению традиционного сельского хозяйства и угрозе появления орд безземельных крестьян практически во всех странах, в которых действуют МВФ и Всемирный банк. Обеспечение питанием в странах Третьего мира, а в особенности – в Африке, катастрофически снизилось. Растущая зависимость от поставок продовольствия из-за рубежа, которая особенно сильна в странах, расположенных южнее Сахары, ставит эти страны в крайне уязвимое положение. Они попросту не имеют валюты, чтобы позволить себе импорт достаточного количества продуктов питания, ведь цены на экспортируемые товары очень низки, а нужно выплачивать кредит и проценты.

Основные обязательства должников (требования «структурной адаптации») МВФ и Всемирного банка включают в себя следующие: 1. Радикальное сокращение расходов на социальные нужды, особенно в области здравоохранения и образования. 2. Отмена льгот для бедных на основные продукты питания и услуги, такие как рис, маис, вода и электричество. 3. Ужесточение налоговой системы, резкое снижение нижнего предела заработной платы. 4. Девальвация местной валюты, что приводит к инфляции и росту цен на все импортные продукты питания. 5.Отмена государственного регулирования цен, что приводит к их резкому взлету; неимущим в таком случае становится всё труднее удовлетворять свои потребности. 6. Ссудные проценты растут, что приводит к банкротству отечественного малого бизнеса и росту безработицы. 7. Снимаются торговые ограничения, отчего местным производителям становится трудно конкурировать с иностранными; это приводит к закрытию отечественных предприятий и еще большей безработице. 8. Ограничение на обмен иностранной валюты снимается, что позволяет богатой элите, которая получает прибыль от всего этого, переводить деньги за границу, происходит «утечка капитала»; это приводит к еще большему напряжению в экономике из-за падения объемов валютного обращения и создает проблемы в платежном балансе. 9. Все государственные предприятия, которые могут принести прибыль, приватизируются, нередко после снижения зарплат или роста цен. И все эти меры теоретически направлены на то, чтобы тем или иным способом улучшить экономическую обстановку в стране. Но даже если оценивать «программы структурной адаптации», основываясь на целях, поставленных самим МВФ, они и в таком случае оказались бы неудачными. Последующие программы, направленные на достижение целей, заявленных МВФ, ожидал провал еще более печальный, о чем свидетельствует пример Программы развития ООН и Экономической комиссии ООН по Африке.

Невидимый кулак

Бадху вспоминает, как на одном из собраний правления МВФ тогдашний президент Рейган провозгласил, что единственная обязанность МВФ – обратить все страны на путь свободной западной рыночной экономики. Призыв Рейгана дал понять, что МВФ больше не нужно прикрываться «развитием», или борьбой с бедностью, или еще какой-нибудь гуманистической философией. Это уже не «невидимая рука» свободного рынка Адама Смита, но железный кулак имперской власти. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс», автор книги «Lexus и оливковая ветвь» Томас Фридман пишет: «Чтобы глобализация «заработала», Америке не следует бояться действовать как всемогущая сверхдержава, какой она и является. «Невидимая рука» рынка никогда не будет действовать, если нет невидимого кулака. Макдональдс не сможет процветать без «Макдоннел Дуглас», разработчика F-15. Невидимый кулак, задача которого – сохранить мир для технологий Силиконовой долины, называется армией, ВВС, ВМФ и морской пехотой США». Бадху называет центральный штаб МВФ «преемниками колониальных государственных служащих», тонко подметив, что за Южную Африку почему-то отвечает Европейское, а не Африканское отделение.

Экономический геноцид как неизбежность

МВФ полностью контролирует экономическую деятельность тех стран, которые взяли у него кредиты. Это необходимое условие займа. «Под видом «структурной адаптации» МВФ и Всемирный Банк не просто руководят отдельными секторами экономики, как было раньше. Теперь они полностью управляют каждой страной. Они должны утверждать годовой национальный бюджет, денежную, торговую и фискальную политику до того, как страны смогут заключить сделку с другими иностранными кредитными агентствами». Бадху приходит к выводу, что «эти программы произвели экономическое, социальное и культурное опустошение всюду, где их применяли».

Программы структурной адаптации благоприятствуют появлению особой формы «экономического геноцида», который совершается через сознательные и обдуманные манипуляции рыночными силами. В сравнении с прошлыми периодами колониальной истории они просто уничтожают общество. Интернационализация в области макроэкономики превратила государства в открытые экономические территории, а национальную экономику – в «запасники» дешевого труда и природных ресурсов.

В основе мирового экономического строя лежит неравноправная структура торговли, производства и кредита, которая определяет зависимое положение развивающихся стран в мировой экономике. Макроэкономическая политика, которую ведет МВФ, породила точно такие же отношения и условия неравноправной торговли, с помощью которых некогда метрополии извлекали доход из колоний. Ничего не изменилось, разве что внешняя форма и размах. Все это в полной мере исполнилось и относительно Украины. Издевательским кажется девиз Всемирного банка – «Мир без бедности».