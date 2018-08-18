Закон о нацбезопасности: шаг к узурпации власти?

«Новый закон о национальной безопасности поддерживают все партнеры Украины по Североатлантическому Альянсу». Об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко 13 августа. «Закон «О национальной безопасности Украины» закладывает стратегию реформирования оборонного сектора нашего государства. Он получил очень высокую оценку и поддержку всех наших партнеров по НАТО», – заявил Порошенко. Напомним, что Закон Украины «О национальной безопасности» вступил в силу 8 июля. Законом определяются механизмы руководства в сфере национальной безопасности и обороны, унормировывается структура и состав сектора безопасности и обороны, система управления, координации и взаимодействия его органов, вводится комплексный подход к планированию в сфере национальной безопасности и обороны для обеспечения устойчивого и эффективного гражданского демократического контроля над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

Все в руках президента, а министр обороны станет завхозом

Свои замечания к проекту документа во втором чтении на 18 страницах расписали в Главном юридическом управлении Верховной Рады. Закон в обход Конституции наделяет президента несвойственными ему полномочиями, а также меняет полномочия Службы безопасности Украины. Однако на эти замечания внимание не обратили. Этот законопроект наделил президента Украины полномочиями по контролю над сектором безопасности и обороны как непосредственно, так и через возглавляемый им Совет национальной безопасности и обороны. При этом ни одна из статей Конституции не уполномочивает президента на осуществление контроля в этой сфере. Так, согласно части второй статьи 107 Конституции, Совет национальной безопасности и обороны, а не президент, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. «На неконституционность расширения сферы полномочий президента законами неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Украины», – отмечается в выводе Главного юридического управления парламента, которое проигнорировали депутаты. Так, согласно тексту закона, президент является Верховным главнокомандующим. Он объявляет войну и вводит военное или чрезвычайное положение, принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, издает указы, директивы по вопросам обороны, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, назначает и увольняет секретаря СНБО и его заместителей, назначает или увольняет высшее командование ВСУ. Министерство обороны – орган исполнительной власти и военного управления. В подчинении этого министерства – ВСУ и Государственная специальная служба транспорта. Министра обороны президент назначает из числа гражданских. Такое назначение станет возможно с 2019 года. Кстати, закон не запрещает стать министром любому военнослужащему, который уволится из армии и перейдет в статус гражданского. Таким образом может поступить, например, нынешний министр обороны Полторак. Глава Минобороны подчиняется президенту и подотчетен Верховной Раде. Во главе вооруженных сил – главнокомандующий ВСУ. Он назначается на должность по представлению министра обороны и увольняется президентом (подчиняется им обоим). В ВСУ действует Генштаб, который в особый период руководит вооруженными силами и другими составляющими обороны. Начальник Генштаба подчиняется главнокомандующему ВСУ. Параллельно с Генштабом также работает Оперативный штаб, который возглавляет командующий объединенными силами в зоне конфликта на Донбассе (он также подчиняется главнокомандующему ВСУ). Национальная гвардия – это военное формирование с правоохранительными функциями. В мирное время нацгвардейцы выполняют роль правоохранителей, а с введением военного положения Нацгвардию переводят в состав сил обороны, которыми управляет в конечном итоге президент. «Теперь президент будет предлагать министра обороны, заместителя генштаба, заместителя главнокомандующего ВСУ. Все финансовые вопросы будет контролировать президент. Военная часть останется за главнокомандующим вооруженных сил. Военный и финансовый секторы будут разделены. Президент усиливает свое влияние на министерство обороны. Президент будет контролировать финансирование этого сектора. Министр обороны станет завхозом. Теперь будет руководитель операции объединенных сил, над ним будет стоять руководитель Генштаба, над ним главнокомандующий ВСУ, над ним министр обороны, а над ними Верховный главнокомандующий. Вот такую сложную выстраивают цепочку управления. Хаоса будет больше, деньги будут идти непосредственно мимо военных», – написал об этом законе политолог Руслан Бортник. В оппозиции считают закон чисто декларативным документом, и за него не голосовали. «В этом законе расписано перераспределение должностей и полномочий между правоохранительными органами, декларация о движении в НАТО, куда нас никто не примет, учитывая территориальный конфликт. Это чисто декларативный документ», – заявил сопредседатель фракции «Оппоблока» Юрий Бойко.

СБУ лишают права борьбы с коррупцией

В законе были изменены и полномочия Службы безопасности Украины. Особые изменения коснутся Главного управления «К» – по борьбе с коррупцией и организованной преступностью – одного из самых крупных подразделений СБУ, которое контролирует деятельность государственной власти. В Главке «К» служит 12% всех сотрудников спецслужб – порядка 4 тысяч человек. Там самые высокие зарплаты и надбавки. В законопроекте из полномочий СБУ исключается положение о борьбе с коррупцией. Как заявил депутат Сергей Лещенко, управление «К» СБУ на самом деле «занимается рэкетом бизнеса». Таким образом, этот Главк остается не у дел. И хотя немедленно ликвидировать данное подразделение от главы СБУ никто не требует, очевидно, что работа департамента окажется под вопросом. Но, поскольку нынешние полномочия должны сохраниться за спецслужбой до принятия соответствующего закона об СБУ, ждать расформирования департамента раньше этого времени не стоит. Да и из закона «О службе безопасности Украины» не были изъяты нормы о полномочиях СБУ бороться с коррупцией, из-за чего теперь образовалась законодательная антиномия, когда два закона противоречат друг другу. Кстати, депутат Анна Гопко требовала внести в закон более радикальные правки: лишить СБУ права на борьбу с коррупцией и расследование экономических преступлений уже сейчас. Ее предложения коллеги не поддержали. Более того, в законопроекте про нацбезопасность сохранилось такое положение среди полномочий СБУ, как «контрразведывательное обеспечение экономической безопасности». Это означает, что президент сохранит контроль над вторым по значению после главка «К» подразделением СБУ – Департаментом контрразведывательной защиты экономики государства, в котором работает около 2 тысяч человек.

Узурпация, прикрываемая мифической евроинтеграцией

«Закон о нацбезопасности» постмайданная власть рассматривает как первый шаг законодательного закрепления в Конституции вступления Украины в ЕС и НАТО, т.е. Евроатлантическую ориентацию. «В Конституции нужно закрепить наши амбиции о вступлении в ЕС и НАТО. Поправки подготовлены, и есть возможность собрать 300 голосов в Раде», – об этом Президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook 13 августа. Порошенко заявил о том, что подготовил поправки в Конституцию о том, чтобы в Основном законе были закреплены вступление Украины в НАТО и ЕС. В сообщении отмечается: «Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной Закон, которые подам на рассмотрение Украинского парламента с началом нового политического сезона. Возможность собрать триста голосов за решение есть. Я в этом твердо убежден. Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и евроатлантическую стратегии Украины под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств. Еще раз подчеркиваю, что конституционные изменения – это прививка от тех, кто все еще думает петлять. И именно поэтому соответствующие нормы должны быть прямым текстом зафиксированы в Конституции. Мы твердо подчеркиваем курс Украины в НАТО и ЕС, решительность наших действий в модернизации сектора обороны и безопасности. Подтверждаем, что украинский народ четко определился со своим будущим – в кругу европейских народов». Как они пришли к власти на волне медиа-мифа о Евроинтеграции (Евромайдан), так продолжают эксплуатировать его сейчас под видом «Евроатлантической интеграции» с целью сосредоточить всю власть в руках одного человека – ставленника Вашингтона, который захватил всю страну и положил ее к его ногам, забив всем баки через подконтрольные ему СМИ.